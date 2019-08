Gleich zu Beginn der neuen Saison ist die Liste der Ausfälle bei der SG Telgte schon wieder ellenlang. Neuzugang Judith van Oepen (Knie), Angreiferin Sandra Brambrink, Ina Holtmann und Gianna Grillemeier sind verletzt. Anna-Lena Kortmann ist angeschlagen. Johanna Kretzer und Meike Kretschmer sind privat verhindert, Verena Melchert und Nina Hellweg noch im Urlaub und Francesca Curtis muss arbeiten. Also fehlt den Emsstädtern zum Saisonauftakt fast eine komplette Elf. Gleichwohl soll im Heimspiel gegen Gronau, im Vorjahr als Zehnter dicht vor der SG platziert, ein guter Start in die neue Spielzeit her. Immerhin hat sich die Handverletzung von Jennifer Joswowitz als nicht so gravierend herausgestellt.