Drei Wochen vor dem Saisonstart in der Landesliga drückt der TV Friesen aufs Gaspedal. Björn Hartwig bittet seine Spieler an diesem Wochenende zu einem Trainingslager ins Telgter Schulzentrum. An den beiden Tagen plant der neue Coach fünf bis sechs Einheiten. Dazu gehört am heutigen Samstag ein Testmatch gegen den Bezirksligisten EGB Bielefeld (13 Uhr, Dreifachhalle).

„Wir wollen Automatismen einstudieren, vor allem in der Offensive. Der athletische Teil der Saisonvorbereitung ist weitgehend abgeschlossen, jetzt rückt die Taktik in den Vordergrund“, erklärt Hartwig. Die Voraussetzungen sind nahezu perfekt. Bis auf Jan-Philipp Kortenbrede, der aus beruflichen Gründen fehlt, ist der komplette Kader dabei. Erholen können sich die Friesen am Samstagabend beim Grillen. Torwart Robin Gerlach, der Jüngste im Team, ist dann für die Unterhaltung zuständig.