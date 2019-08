Kleine Liebeserklärung am Abend – Bianca Nowag gewinnt S-Dressur

Am Samstagabend schenkte Bianca Nowag ihrer Stute noch eine kleine Liebeserklärung. „Ich bin sehr happy mit Cloé“, sagte die Dressurreiterin des RV Ostbevern. „Sie hat eine super Entwicklung gemacht dieses Jahr – einfach ein Pferd, das sehr schnell lernt und sehr viel Spaß macht.“ Am späten Nachmittag des zweiten Tages beim Sommerturnier ihres Vereins hatten Nowag und Cloé in der S*-Dressur, einem Prix St. Georges, als einziges Paar die 70-Prozent-Marke geknackt.

Sie gewannen mit 70,965 Prozent vor Leonie Rengshausen ( RV Lützow Selm-Bork-Olfen) und Samurai-Rock (68,421) sowie Raphaelle Reber (RV Milte-Sassenberg) und Hotshot (68,246). Auf dem vierten Platz landete Henrike Horstmann vom RVO mit Randy Boggs. Das Paar kam auf 67,807 Prozent. „Cloé hat eine für mich sehr gelungene Runde gezeigt“, lobte Nowag. „Sie machte den Eindruck, als sei sie schon ein alter Hase im Dressurviereck, obwohl sie erst ein paar Dressuren schwerer Klasse gegangen ist.“ Die Stute ist zehn Jahre alt.

Mit der Gastfreundschaft haben es die RVO-Reiter am Samstag nicht unnötig übertrieben. Auch der Sieg in der Hauptprüfung auf dem Turnierplatz ging an den Gastgeber. Reinhard Knappheide distanzierte auf Paula im M*-Springen mit einer fehlerfreien Runde die Konkurrenz. Mit André Schäfer auf Conelly und Kristina Hollmann auf Bon Jovy platzierten sich zwei Vereinskollegen als Siebter und Achte.

Knappheide holte mit Calito die goldene Schleife in einer geschlossenen L-Springpferdeprüfung (Wertnote 8,0). Siege im Parcours feierten am Samstag auch Annika Schnüpke (RV Gustav Rau Westbevern) mit Rosalie, Maurice Borgmann mit Keep Smiling und Antonia Goldberg (beide RVO) mit Cheval Vapeur WE. Im Dressurviereck gewannen Elisabeth Leskau mit Topic Special, Viktoria Möllenbeck (beide RVO) mit Idefix vom Habichtshof und Anna Consilvio (RV Telgte-Lauheide) mit Camillo.

Den Geländereiter-Wettbewerb, die letzte Wertung in dieser Saison des Junior-Potts-Pokals, entschied Charlotte Winkelkötter (RV Ostenfelde-Beelen) mit Darcy V für sich (Wertnote 8,2), gefolgt von Theresa Koch (RV Rinkerode) mit Nesquik (8,1). In der Vielseitigkeit stürzte ein Pferd – nicht an einem Hindernis, sondern im Galopp.

Abgesehen von diesem Unfall war Hubertus Nowag mit dem zweiten Turniertag „super zufrieden“. Der RVO-Vorsitzende sagte: „Wir kalkulieren immer mit einer Starterfüllung von ungefähr 70 Prozent. Heute hatten wir sogar in den Dressuren 80 bis 90 Prozent.“

Ein Bericht über den Turnier-Sonntag mit der Final-Wertung im Sparkassen-Dressurpokal folgt in der morgigen Ausgabe.