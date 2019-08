Wieder ein spätes Gegentor, wieder kein Punkt: Die SG Telgte verlor am Sonntag auch das dritte Saisonspiel in der Fußball-Bezirksliga. Der entscheidende Treffer zum 2:1 für den VfL Wolbeck fiel in der 90. Minute. Nach einem Kopfball an die Querlatte staubte Robin Westhues ab.

Was anders war als bei der bitteren 0:1-Niederlage zuletzt gegen Burgsteinfurt: Die Telgter hatten sich den einen Zähler am Ende nicht mehr verdient. „Der Zeitpunkt des Tores ist bitter, die Niederlage geht aufgrund der zweiten Halbzeit aber in Ordnung“, gestand SG-Trainer Mario Zohlen .

Nur die erste halbe Stunde hatten die Gäste überzeugt. Sie ließen hinten wenig zu und trafen vorne durch Josef Maffenbeier. Der Stürmer verwandelte einen Elfmeter nach einem Foul an Marc Droste (19.). Der Nachwuchsmann war dabei auf die Schulter gefallen, musste kurz darauf ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht werden.

Vielleicht wäre das Match anders verlaufen, wenn Nils Möllers seine Riesenchance genutzt hätte. Von Maffenbeier freigespielt, schoss er den Ball unbedrängt aus kurzer Distanz dem VfL-Torwart in die Arme (30.). Danach lief bei der SG nicht mehr viel, sie rettete sich in die Pause. Nach guter Anfangphase in der zweiten Halbzeit „haben wir uns zu tief fallen lassen“, so Zohlen. „Wir sind nur noch hinterhergelaufen.“ Marco Bensmann köpfte das 1:1 für den VfL (52.). SG-Keeper Max Wulfert verhinderte zunächst in einigen Situation einen zweiten Gegentreffer – aber nur bis zur 90. Minute.

SG: Wulfert – Hartmann, Gronover, Schwienheer, Kleinherne – Röös, Klemke, Droste (24. Wegener), Schoof, Möllers (90. Sauerland) – Maffenbeier (67. Malaj). Tore: 0:1 Maffenbeier (19./FE), 1:1 Bensmann (52.), 2:1 Westhues (90.).