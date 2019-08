Das hatten sich die Fußballer des BSV Ostbevern anders vorgestellt: Zum Start in die neue B-Liga-Saison kamen sie über ein 2:2 (0:0) gegen die SG Sendenhorst II nicht hinaus. Nach den guten Vorstellungen in der Vorbereitung wussten die Blau-Weißen diesmal nicht zu überzeugen und mussten sich mit einem Punkt zufriedengeben.

„Von beiden Mannschaften war das spielerisch nicht das Gelbe vom Ei“, machte der neue BSV-Übungsleiter Daniel Kimmina auch keinen Hehl aus seiner Enttäuschung. „Unter dem Strich geht das Unentschieden in Ordnung. Wir haben zu wenig gezeigt zum Gewinnen. Eigentlich wollten wir mit breiter Brust auftreten. Davon habe ich in der ersten Halbzeit nichts gesehen.“

Kreisliga B2: BSV Ostbevern - SG Sendenhorst II 2:2 1/25 Foto: Kock

Foto: Kock

Foto: Kock

Foto: Kock

Foto: Kock

Foto: Kock

Foto: Kock

Foto: Kock

Foto: Kock

Foto: Kock

Foto: Kock

Foto: Kock

Foto: Kock

Foto: Kock

Foto: Kock

Foto: Kock

Foto: Kock

Foto: Kock

Foto: Kock

Foto: Kock

Foto: Kock

Foto: Kock

Foto: Kock

Foto: Kock

Foto: Kock

Vielleicht lag es auch daran, dass mit Steffen Cramer und Christian Badura zwei Stammkräfte im zentralen Mittelfeld nicht dabei waren. Zwar hatten die Gastgeber durch Niclas Leinkenjost und Carsten Esser in einer frühen Phase zwei gute Möglichkeiten. Auf der anderen Seite musste Ostbeverns Keeper Sven Lander aber auch zweimal sein gesamtes Können aufbieten, um einen Rückstand zu verhindern.

Nach dem Wechsel war er ein drittes Mal zu Stelle, ehe Michael Sanders mit einem Handelfmeter (57.) für die Führung der Hausherren sorgte. Lukas Noga gelang der späte Ausgleich (81.). Aber noch einmal brachte Sanders seine Farben in Front, diesmal mit einem verwandelten Strafstoß nach Foul an Carsten Esser (88.). In der Nachspielzeit zeigte Schiedsrichter Julius Schwerdt dann sogar noch ein drittes Mal auf den Punkt. Diesmal glich Kevin Krämer per Handelfmeter zum 2:2-Endstand aus.

BSV: Lander – Büst, Kipp, Kleine Büning, N. Kock (75. Kowol) – Lührmann, Alali, Langanke (65. Dawud), Sanders, N. Leinkenjost (65. D. Horstmann) – Esser.

Tore: 1:0 Sanders (57./Handelfmeter), 1:1 Noga (81.), 2:1 Sanders (88./Foulelfmeter), 2:2 Krämer (90.+4/Handelfmeter).