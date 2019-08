Letzte Siegerschleife bleibt beim RV Ostbevern

Drei lange Tage bei sommerlichen Temperaturen waren am Sonntagabend vorbei. Der RV Ostbevern hatte sein Sommerturnier wieder souverän hinter sich gebracht, blickte auf spannende und interessante Prüfungen zurück und sammelte selbst viele Schleifen.

„So ein Turnier ist nur im Team zu stemmen“, sagte Hubertus Nowag . Der Turnierleiter legt darauf großen Wert. Es ist heute nicht mehr selbstverständlich, solch eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen und über die Bühne zu bringen. Zumal sich die Starterzahlen mit den Nachnennungen bis auf 2500 summierten. „Wir hatten bis zu 120 Helfer im Einsatz“, rechnete Nowag kurz durch und war auch stolz auf den Zuspruch, den seinem Team die Teilnehmer schenkten. Man kalkuliere immer mit einer Starterfüllung „um die 70 Prozent“, so Nowag, „es waren aber mehr als 80 Prozent. Diese sehr gute Starterfüllung hat mich sehr überrascht.“ Der Mix an Prüfungen mache es aus, „es war für jeden etwas dabei“, blickte Nowag auf ein umfangreiches Programm zurück.

Das hatte auch am Sonntag noch so einiges zu bieten. Neben dem Finale des Sparkassen-Dressurpokals (eigener Bericht) ging es im Viereck noch um das Championat der Kreiszüchtervereinigung Warendorf für drei- und vierjährige Reitpferde. Ebenfalls im Viereck wurde eine Qualifikation zum LVM-Championat ausgetragen, den Sieg sicherte sich Ann-Christin Wienkamp (RV Mesum) mit Donatella und der Wertnote 8,1. Die letzte Siegerschleife der S-Dressuren, am Sonntag als Intermedi­aire I ausgetragen, ging an Leonie Rengshausen (RV Lützow Selm-Bork-Olfen), die mit Samurai-Rock auf 69,605 Prozent kam. Zweite wurde Anja Wilimzig (RV Milte-Sassenberg) mit Flavis (67,851) vor Claire-Louise Averkorn (RV Appelhülsen) mit Condio (67,456) und Raphaelle Reber (Milte-Sassenberg) mit Valerio (66.754).

Die allerletzte Siegerschleife des Turniers blieb in Ostbevern. Wie vor zwei Jahren gewann Reinhard Knappheide mit Paula das M-Springen mit Siegerrunde. In fehlerfreien 38,08 Sekunden setzte er sich gegen Hans-Thorben Rüder (Fehmarnscher Ringreiter-Verein) und Lancor durch, der mit 38,94 Sekunden in der Siegerrunde vorgelegt hatte. Rang drei ging an Reinhard Lütke Harmann (RV Albersloh) und Carlotta. Für dieses Paar blieb die Uhr bei einem Abwurf bei 40,74 Sekunden stehen.

Und ganz zum Schluss folgte der RV Ostbevern einer guten Tradition und ehrte seine erfolgreichen Reiter: Diesmal war das Laura Stuhldreier, die kürzlich Westfälische Meisterin wurde, und Bianca Nowag für ihre erfolgreiche U 25-Europameisterschaft.