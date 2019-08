Offenbar hat Björn Hartwig den goldenen Mittelweg gefunden. Auf die Frage, ob er seine Landesliga-Mannschaft in dem zweitägigen Trainingslager langgemacht oder bei der Hitze geschont habe, antwortet der Handballtrainer des TV Friesen : „Weder das eine noch das andere.“ Im Vordergrund standen taktische Dinge. Nach drei Übungseinheiten und zwei Testspielen bilanziert Hartwig zufrieden: „Wir haben all das geschafft, was wir uns vorgenommen hatten.“ Alle Spieler hätten gut mitgezogen. „Keiner hat sich zurückgehalten, keiner hat gejammert. Und wir haben zum Glück keine Verletzten.“

Das erste Vorbereitungsmatch gewannen die Telgter am Samstagmittag gegen den Bezirksligisten EGB Bielefeld mit 36:30. Am Sonntag hatte Hartwig spontan noch eine weitere Partie gegen die zweite Mannschaft des TV Emsdetten ausgemacht. Die Friesen verloren gegen den Verbandsligisten mit 31:36. „Das war ein gutes Spiel“, sagte Hartwig. „Die Aufgaben, die ich der Mannschaft gestellt habe, wurden gelöst.“

Hartwig resümiert drei Wochen vor dem Saisonstart in der Landesliga : „Wir haben noch ein paar kleine Baustellen, aber es ist ja noch genügend Zeit.“