Schaut man sich die Ergebnisse von Westfalia Kinderhaus an, kann einem als Fußballer des BSV Ostbevern schon etwas mulmig werden. Im Kreispokal fertigten die Münsteraner den C-Ligisten ESV Münster mit 13:0 ab. Mit dem 7:0 gegen Viktoria Heiden feierte der ambitionierte Landesligist am Sonntag den ersten Sieg im dritten Punktspiel. „So hoch wollen wir aber nicht verlieren“, sagt BSV-Trainer Daniel Kimmina . In der zweiten Pokalrunde erwartet seine B-Liga-Truppe am heutigen Dienstag (Anstoß um 19.30 Uhr) im Beverstadion die Westfalia.

„Wir sind ganz, ganz, ganz krasser Außenseiter. Mal abwarten, was machbar ist“, sagt Kimmina. Seine Mannschaft werde sich auf die Abwehrarbeit konzentrieren und tiefer stehen als beim 2:2 am Sonntag zum Saisonauftakt gegen die SG Sendenhorst II. „Wichtig ist, dass Einsatz und Laufbereitschaft stimmen. Vielleicht machen wir ja auch selbst ein Tor.“ Jeder rechne damit, dass der BSV verliere und dass das Ergebnis nur eine Frage der Höhe sei. „Vielleicht spielt uns das ja ein bisschen in die Karten“, so Kimmina.

Ob sich das Aufgebot gegenüber dem Spiel gegen Sendenhorst ändert, wusste der neue Ostbeverner Coach am Montag noch nicht. „Einige Spieler sind angeschlagen“, erklärt Kimmina. Der Kader sei in jedem Fall sehr groß. In der Qualifikation zum Kreispokal gewann der BSV gegen den B-Ligisten SC Sprakel mit 3:2. In der ersten Runde warfen die Blau-Weißen den A-Ligisten FC Münster 05 mit 9:8 nach Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb.