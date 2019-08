Lehrreich war es, sagt Coach Marc Schwanemeier, aber alles andere als erfolgreich. Bei einem Vorbereitungsturnier des TV Ibbenbüren verloren die Telgte-Wolbeck Baskets am Sonntag alle drei Spiele. „Man merkte, dass die halbe Mannschaft gefehlt hat, vor allem die wichtigen Leute in der Offensive“, so Schwanemeier. „Für die anderen war es ein Lernprozess, dass sie mehr Verantwortung übernehmen müssen.“

Zum Auftakt unterlag die Spielgemeinschaft dem Oberligisten TV Ibbenbüren II mit 25:31. Eine Partie dauerte zwei Mal zwölf Minuten. „Die Leistung in der Defense war in Ordnung. Der Gegner hat in den letzten vier Minuten drei Dreier geworfen“, so Schwanemeier. Gegen den Zweitregionalligisten aus Leer, den späteren Turniersieger, verloren die Baskets mit 26:44. „In der ersten Halbzeit haben wir gut mitgehalten, vor allem in der Offensive. Da haben wir viel Druck zum Korb gemacht“, lobte der Trainer.

Im Platzierungsspiel gegen den Oberligisten Tigers Hannover unterlag die SG mit 46:49. „Die Jungs waren platt. Am Ende hatte Hannover mehr Biss.“

SG Telgte-Wolbeck: Blome, A. Krone, Dohmen, Anssari, Schmidt, Ch. Krone, Ahmedin, Weichsler.