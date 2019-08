Was sagt Daniel Stratmann vor dem Erstrundenspiel im Westfalkenpokal am heutigen Mittwoch (19.30 Uhr, Beverstadion) gegen den Herforder SV ? Erst einmal: „Ich bin sehr gespannt.“ So wie dem Trainer der BSV-Fußballerinnen dürfte es auch vielen Zuschauern gehen. Eine Spielklasse trennt den Westfalenligisten aus Ostbevern und den Regionalligisten.

Stratmann hat Zeitungsberichte über den Gegner studiert und erfahren: „Das ist eine junge Truppe, die einige gute Spielerinnen verloren und einige Neue aus unterklassigen Ligen dazubekommen hat.“ Der BSV-Coach ist überzeugt: „Wenn wir so auftreten wie am Sonntag gegen Billerbeck, können wir Herford ärgern.“ Sein Team überzeugte zum Saisonauftakt trotz der 1:2-Niederlage. Herford startete in der Regionalliga West mit einem 1:1 gegen den SV Budberg.

„Wir haben nichts zu verlieren, können nur gewinnen. Wir werden nicht hinten drin stehen und nur auf den Gegner warten“, betont Stratmann, der mit 16 Spielerinnen planen kann. Johanna Meimann (berufliche Gründe), Lisa Kölling und Lisanna Mahnke (beide Urlaub) fehlen, dafür rücken Vera Poßmeier und Katharina Stövesand in den Kader.