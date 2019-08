Weil die SG-Damen am Samstag (, 31. August, 15 Uhr) gegen den Bundesligisten 1. FFC Frankfurt testen, wurde das Meisterschaftsspiel in Münster vorgezogen. Westfalenliga-Absteiger Gremmendorf ist mit einem 4:1-Sieg gegen Arminia Ibbenbüren II überzeugend in die Saison gestartet.

„Das ist eine echte Hausnummer. Die Mannschaft ist überall gut besetzt und für mich einer der heißen Favoriten auf den Aufstieg“, meint SG-Trainer Sebastian Wende . „Unser Ziel ist ein Punkt.“ Gegenüber dem 1:0-Auftakterfolg gegen Fortuna Gronau fällt wohl Mayra Acosta Dominguez (Knöchelverletzung) aus, dafür kehren andere Spielerinnen zurück. Ein Wiedersehen feiern die Telgterinnen mit Vera Heinker, die bis 2017 das SG-Tor bewachte.