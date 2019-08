50 Mädchen und drei Jungen im Alter von 10 bis 18 Jahren nahmen an der elften Auflage des mannschaftsübergreifenden Trainingslagers der BSV-Volleyballabteilung teil. Betreut wurden sie vom Trainerteam, das an der einen oder anderen Stelle noch Verstärkung erhielt. Neben ausgiebigen täglichen Trainingseinheiten gab es gemeinsame abendliche Aktivitäten wie Hallenkino, Grillabend mit Eltern, Singerunde oder das Viererturnier in gemischten Mannschaften. Da spielten dann gerade in den U 14-Bereich gewechselte Anfänger mit den DM-Teilnehmern aus der U 20 in einem Team und stellten unter Beweis, was sie gelernt haben. Zum Programm gehörte auch der Besuch beim Sommersandkasten in der Dorfmitte. Vor mehreren Hundert Zuschauern sangen die Teenager zwei ihrer Lieder, die im Volleyball-Sommercamp entstanden sind.