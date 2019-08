Beim Reitturnier in Ostbevern hat sich der pferdesportliche Nachwuchs des Gustav Rau Westbevern toll präsentiert. Geritten wurde eine Mannschafts-E-Dressur. Insgesamt gingen dabei sieben Aufgebote plus weitere Einzelreiter an den Start. Den ersten Platz in der ersten Abteilung belegte die erste Westbeverner Mannschaft mit Anna Zepke, Hanna Große Hohkamp, Johanna Bäumer , Elisa Holtmann und Linn Zepke. Zudem gewann Elisa Holtmann die Einzelwertung mit der Wertnote 8,2 vor Anna Zepke, Hanna Große Hohkamp und Johanna Bäumer. Auch die zweite Equipe überzeugte beim Gesamteindruck mit der Wertnote 8,0. Die Reiterinnen erzielten zudem starke Einzelleistungen. Anna Zimmermann gewann die Einzelwertung der zweiten Abteilung mit Wertnote 8,0. Annika Braun wurde Fünfte, Antonia Craes Sechste.