Nach zwei Landesliga-Spielen sind die Damen der SG Telgte immer noch ohne Gegentor. Dem 1:0-Auftaktsieg gegen Fortuna Gronau ließen sie gestern Abend ein torloses Remis bei Westfalenliga-Absteiger SC Gremmendorf folgen.

In der ersten Hälfte hatten Alexandra Füchtenbusch, Leona Mors und Laura Bader in einem temporeichen Match Möglichkeiten für die Gäste. „Wir standen sehr sicher und haben wenig zugelassen. Unsere Abwehr um Franziska Rüter war überragend“, so Coach Sebastian Wende. Einziger Wermutstropfen: Marion Osthues knickte um und schied frühzeitig aus. Im zweiten Durchgang hatte der SC deutlich mehr vom Spiel.

SG-Damen: M. Salomon (46. Santos Rodrigues) – Mors, Rüter, Plagge – Bader (75. Kretzer), S. Baysal, Osthues (43. Joswowitz), Laukötter, S. Fipke, Füchtenbusch – Focke. (70. Curtis).