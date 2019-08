Können, Nervenstärke, Vielseitigkeit und der Einklang zwischen Reiter und Pferd sind gefordert beim Wettkampf um die Provinzialstandarte, der von heute bis Sonntag in Werne ausgetragen wird. Der RFV Gustav Rau Westbevern ist einer von 16 Vereinen, die sich dieser sportlich hohen Herausforderung in der L-Dressur, der Mannschafts-Kür, im Gelände und im Springen stellen.

„Die Vorbereitung auf dieses Highlight war nicht ganz einfach, da in Folge der Urlaubs- und Ferienzeit nicht immer alle Kadermitglieder beim Training dabei sein konnten. Dennoch gehen wir mit Zuversicht an die Sache heran“, sagt Trainerin Tanja Alfers . Da sie und auch Karin Schulze Topphoff im Sattel sitzen und im Team mitreiten werden, stellt Christian Schulze Topphoff die Westbeverner Mannschaft in Werne vor.

„Es wird wohl einen spannenden Wettkampf unter den 16 Mannschaften geben. Es wird auf Details ankommen“, so der Teamchef mit einem Augenzwinkern. Gustav Rau stellt durchaus ein erfahrenes Aufgebot, das auch mit entsprechend erfahren Pferden besetzt ist.

Alfers: „Es galt für uns, das passende Pferd zum Aktiven zu finden.“ Sie ist besonders gespannt, wie es mit der neu einstudierten Mannschafts-Kür klappt. „Wir haben einiges dafür getan, auch in verschiedenen Besetzungen geübt. Wichtig ist, dass wir alle locker an die Aufgabe herangehen, nicht verkrampfen und das nötige Selbstbewusstsein an den Tag legen. Können und Erfahrung sind vorhanden.“

Karin Schulze Topphoff, Lynn Reher, Sabine Schulze Beckendorf und Tanja Alfers werden die Mannschafts-Kür reiten. Im Gelände sind Lynn Reher, Sabine Schulze Beckendorf und Finja Bliesemann vorgesehen.

Los geht es beim 50. Provinzialturnier bereits heute um 9 Uhr mit der Dressur auf L-Basis. Um 19 Uhr steht die mit Spannung erwartete Mannschafts-Kür auf dem Programm.

Die Geländeprüfung, die über 2200 Meter gespickt mit 15 Naturhindernissen führt, folgt am Samstag. Das Springen am Sonntag beschließt den Vierkampf.

Zum Westbeverner Team gehören Karin Schulze Topphoff mit Baccarole, Sabine Schulze Beckendorf mit Quini und Primus, Finja Bliesemann mit Drecoll, Lynn Reher mit Lizzy, Tanja Alfers mit Windhoek, Simone Baune mit Carani und Atouille sowie Nina Stegemann mit Cimba Blue. Zum Trainingskader gehörte auch noch Marie Dartmann.