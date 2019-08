Zweimal schon haben die Fußballerinnen der SG Telgte gegen einen Bundesligisten gespielt. Im August 2016 verloren sie gegen FF USV Jena mit 0:5, im Juli 2017 gab es gegen den MSV Duisburg ein 0:17. Die Sehnsucht ist groß bei den Telgterinnen, dass es im dritten Anlauf gegen einen Erstligisten mal für ein eigenes Tor reicht. Das Freundschaftsspiel gegen den 1. FFC Frankfurt wird am heutigen Samstag um 15 Uhr im Takko-Stadion angepfiffen.

„Das Ergebnis ist eigentlich egal. Es wäre nur schön, wenn es nicht wieder 17 Gegentore werden“, sagt Sebastian Wende . Kann gut sein, dass der SG-Trainer eine Fünferkette aufbietet, um hinten erst einmal dichtzumachen. „Vielleicht können wir mit unseren spielstarken Offensivkräften wie Katja Laukötter, Sarah Fipke oder Alexandra Füchtenbusch die eine oder andere Chance kreieren. Und vielleicht gelingt uns ja das eine Törchen“, so Wende.

Gegen Jena und Duisburg kamen jeweils rund 300 Zuschauer. „Auf so viele hoffen wir jetzt auch. Der 1. FFC Frankfurt könnte sogar noch etwas mehr ziehen“, erklärt der Telgter Coach. Die SG, die in diesem Jahr ihr Hundertjähriges feiert, setzt auf die Zugkraft des siebenmaligen Deutschen Meisters und neunmaligen DFB-Pokalsiegers – und natürlich auf Sophia Kleinherne. Die Telgterin hat Fußball bei der SG erlernt. Die 19-jährige Juniorinnen-Nationalspielerin ist Stammkraft in der Abwehr des Bundesligisten. Frankfurt ist mit einem 3:2-Sieg gegen Turbine Potsdam und einer 0:3-Niederlage gegen Bayern München in die Saison gestartet.

Die SG-Frauen haben in der Landesliga gegen Fortuna Gronau (1:0) und beim SC Gremmendorf (0:0) noch kein Gegentor kassiert. „Die Truppe ist sehr motiviert“, betont Wende. „Die Mädels sollen das Spiel einfach nur genießen – und es soll sich keiner mehr verletzen.“ Diesbezüglich hat es die Mannschaft schon wieder arg erwischt. Jetzt fällt auch noch Marion Osthues (Außenbänderriss) „bestimmt sechs Wochen“ aus, so ihr Trainer. Laura Bader und Franziska Mahnke sind im Urlaub.

Wende sagt: „Wir haben einen kleinen Kader, aber einen, der in der Lage ist, auch den 1. FFC Frankfurt hier und da zu ärgern.“ Und der auch endlich mal gegen einen Bundesligisten ein Tor erzielen kann.