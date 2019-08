Die erste Mannschaft des BSV Ostbevern schaut nach oben in der Fußball-Kreisliga B2, die zweite eher nach unten. Der Saisonstart verlief für beide Teams nicht optimal. Die Erste musste sich mit einem 2:2 gegen die SG Sendenhorst II zufriedengeben, die Zweite verlor mit 0:7 bei der Warendorfer SU II. Beide haben also nichts zu verschenken, wenn sie am Sonntag im Vereinsderby aufeinandertreffen. Das Duell BSV gegen BSV wird um 12.30 Uhr im Beverstadion angepfiffen.

„Das Spiel ist für alle Beteiligten etwas Besonderes“, weiß Florian Gutt , der Spielertrainer der Reserve. „Alle sind heiß, alle werden ihr Bestes geben. Die Erste geht ganz klar als Favorit auf den Platz.“ Gutt vermeldet einen vollen Kader.

17 Männer stehen Daniel Kimmina zur Verfügung. „Unser Anspruch muss es sein, dieses Spiel zu gewinnen. Für uns zählt nur ein Sieg“, sagt der Coach der Erstvertretung. „Je länger es 0:0 steht, desto mehr spielt das der Zweiten in die Karten“, weiß Kimmina. Sein Team überzeugte am Dienstagabend bei der 1:4-Niederlage im Kreispokal gegen Landesligist Westfalia Kinderhaus vor allem in der ersten Halbzeit.

Der BSV-Ersten fehlen Hendrik Hülsmann, Carsten Esser und Niels Ritter (alle im Urlaub), Steffen Cramer (privat verhindert) und Carsten Knoblich (verletzt).