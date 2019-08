„Ich erwarte eine umkämpfte Partie, in der die Tagesform den Ausschlag geben wird“, sagt der Westbeverner Co-Trainer Christian Nosthoff . Das Problem im Angriff hat sich durch die Verletzung von Michael Licher (Bruch des Außenknochen im Fußbereich) noch vergrößert. Auch Goalgetter Adrian König (Bänderriss) fällt längere Zeit aus. „Das trifft uns hart“, so Nosthoff. „Wir werden Lösungen finden, mehr über Impulse unserer Mittelfeldspieler zu Tormöglichkeiten zu kommen.“ Das erste Saisonspiel verlor der SV Ems mit 1:3 in Everswinkel. Die Beelener gewannen mit 3:1 gegen Füchtorf.