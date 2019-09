Trainer An­drea Balderi und seine Westbeverner Fußballer müssen weiter auf den ersten Zähler in dieser Saison warten. Im zweiten Punktspiel unterlagen die Grün-Weißen am Sonntag in Vadrup gegen BW Beelen mit 3:4 (2:1).

Der heimische A-Kreisligst führte zweimal in einer temporeichen und offensiv geführten Begegnung. Zur Pause hatte er alle Trümpfe in der Hand. „Dass wir dieses Spiel noch aus der Hand gegeben haben, trifft uns schon“, so Balderi. „Leider fehlte es in der zweiten Halbzeit an der Konzentration in spielentscheidenden Situation, die dann auch prompt zu den Gegentoren führten. Ein Punkt hätte auf jeden Fall zu Hause bleiben müssen. Positiv war sicherlich, dass wir trotz der Ausfälle von Adrian König und Michael Licher drei Treffer erzielt haben.“

Mittelfeldspieler Thilo Dierkes eröffnete in der 13. Minute das torreiche Treffen. Frei gespielt von Daniel Schlunz verpasste Valentin Essing das 2:0. Stattdessen kassierte Ems den 1:1-Ausgleich (25.) durch Mohamed Mara. Nils Engberding (28.) bugsierte das runde Leder nach einem Zuspiel von Daniel Stegemann in die untere Ecke zur erneuten Führung.

Nach einer Stunde kam es knüppeldick für die Gastgeber, die durch Tim Heukeshofen (60.) sowie den eingewechselten Marco Spliethofe (69./85.) binnen 25 Minuten mit 2:4 im Rückstand gerieten. Thilo Dierkes sorgte mit seinem zweiten Treffer in der 86. Minute nur noch für eine Verkürzung des Abstandes. Lars Wewelkamp bot auf Emser Seite eine gute Leistung, André Hollmann kam nach seiner Verletzung zu einem Kurzeinsatz.

Ems: Budde – Stegemann, O. Hollmann, T. Leifker (77. A. Hollmann), Kötter – D. Schlunz, T. Dierkes, K. Leifker (71. C. Nosthoff), N. Engberding (62. F. Engbering) – Essing (46. Neufend), Wewelkamp. Tore: 1:0 T. Dierkes (13.), 1:1 Mara (25.), 2:1 N. Engberding (28.), 2:2 Heukeshofen (60. ), 2:3 Spliethofe (69.), 2:4 Spliethofe (85.), 3:4 T. Dierkes (86.).