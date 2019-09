Die Tennisspieler waren sich nach dem Sparkassen-Cup in Telgte offenbar einig. Ein „schönes Turnier“ sei es gewesen, „in netter Atmosphäre auf einer schönen Anlage und mit einem gemütlichen Beisammensein nach harten Tennismatches“. So gab Thomas Rulle aus dem Organisationsteam der SG Grün-Weiß die Resonanz der Teilnehmer bei den Leistungsklassen-Turnieren wieder. „Die meisten haben gesagt, dass sie nächstes Jahr gerne wieder dabei sind.“

Auf der Anlage an der Einener Straße gingen am Samstag bei über 30 Grad die Herren 30 und 40 an den Start. Die Grün-Weißen Miguel Lück, Markus Twickler und Rüdiger Kexel konnten kein einziges Match gewinnen. Am Sonntag lief es bei den Herren 50 und 60 bei deutlich niedrigeren Temperaturen und bedecktem Himmel – also bei idealem Tenniswetter – für Michael Wiedebusch und Oscar Ortiz von der SG Grün-Weiß besser. Wiedebusch setzte sich in einem seiner beiden Spiele durch und sammelte wichtige LK-Punkte – ebenso wie Ortiz, der seine beiden Matches locker gewann.

„Viele ,Wiederholungstäter’, aber auch Neulinge waren begeistert dabei“, freute sich Rulle. Zum Abschluss am Sonntag wurde auf der Sonnenterrasse der Clubanlage noch ein wenig gefachsimpelt. Rulle und seine Mitstreiter Steffen von der Brüggen sowie Rüdiger Kexel peilen 2020 die siebte Turnier-Auflage an.