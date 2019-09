„Unser oberstes Ziel ist der Klassenerhalt“, sagt Markus Friedrich , Teammanager bei den Skurios Volleys Borken, die im Frühjahr ungeschlagen den Meistertitel in der 2. Bundesliga feierten. „Realistisch und wichtig ist, dass wir unseren Lokalrivalen BW Dingden zweimal besiegen. Wenn wir unter die Top Vier kommen, sind wir zufrieden. Wenn es mehr wird, nehmen wir es natürlich gerne mit. So ein Lauf wie im Vorjahr ist sicher etwas Einmaliges.“

Lediglich aus finanziellen Gründen haben die Westmünsterländer im Sommer auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga verzichtet. „Wir müssten unseren Etat mindestens verfünffachen, wenn wir in der 1. Liga konkurrenzfähig sein möchten“, erläutert Friedrich den freiwilligen Verzicht des alles überragenden Titelgewinners. 400 000 bis 500 000 Euro brauche man dort in etwa, um im Mittelfeld mitspielen zu können. Chancenlos in den Niederungen des Oberhauses herumzudümpeln, das wolle man nicht.

„Vielleicht drei der elf Meisterspielerinnen hätten wir in die 1. Liga mitnehmen können. Allen anderen hätten wir sagen müssen, das war‘s, weil sie voll berufstätig sind oder sich mit knapp 30 mit der Familienplanung beschäftigen. Das ist aber nicht unsere Philosophie“, so der Manager des Teams, das sich am Freitag um 20 Uhr im WVV-Pokal-Achtelfinale in der Beverhalle beim Zweitliga-Aufsteiger BSV Ostbevern vorstellt. „Wenn wir die ersten fünf Spiele wieder gewinnen, werden wir an der Vorlizenzierung teilnehmen. Natürlich ist die 1. Liga das Traumziel, aber die Rahmenbedingungen müssen stimmen.“

Zunächst wollen die Borkener Volleyballerinnen jedoch erstmal den WVV-Pokal gewinnen und sich damit für die Hauptrunde im DVV-Pokal qualifizieren. „Das versuchen wir seit Jahren, sind in der Vorrunde aber immer gegen Leverkusen oder Köln ausgeschieden. Der Pokal ist uns sehr wichtig und unheimlich stark besetzt. Wir kommen mit voller Kapelle.“

Zwölf Spielerinnen umfasst der Kader des ambitionierten Zweitligisten. Mit Maud van Koot und Annika Brinkmann sind zwei Abgänge zu verzeichnen, die durch drei Neuzugänge aufgefangen werden sollen. Die Nichte des bekannten Fußballers Ansgar Brinkmann ist übrigens nach Griechenland gewechselt. „Natürlich ist das eine Schwächung. Trotzdem glaube ich, dass wir nicht viel schwächer sind als in der Saison zuvor“, fügt Markus Friedrich hinzu.

„Ostbevern ist uns nicht ganz unbekannt. Ich bin in der Vorsaison ein-, zweimal bei BSV-Spielen dabei gewesen. Und ich kenne Nationalspielerin Wiebke Silge. Mannschaften wie Ostbevern oder Essen sind immer Wundertüten und nette Teams, die es uns mit viel Kampfgeist schwer machen, sie zu bezwingen.“

Immerhin weiß der Teammanager um einen gewieften Trainer auf der Bank der Volleys. „Chang Cheng Liu hat etwa 200 Länderspiele für China bestritten und lebt seit ungefähr 30 Jahren in Deutschland. Er geht bei uns in seine vierte Saison. Vor drei Jahren hat er uns gesagt, dass wir Meister werden.“ Er hat Recht behalten.