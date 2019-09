Zu ihrem ersten Auswärtsspiel in der NRW-Liga muss die Spielgemeinschaft (SpG) Ostbevern-Gütersloh am Sonntag zur SG Düsseldorfer Kegler II reisen. Dort steht das Team vor einer schwierigen Aufgabe. Der Gastgeber hatte am ersten Spieltag schon Heimrecht und landete einen deutlichen Sieg. Und das Duell wird auf Kunststoffbahnen ausgetragen.

Allzu große Hoffnungen auf ein erfolgreiches Auswärtsspiel haben die heimischen Sportkegler also nicht. Sie wollen aber die Gelegenheit nutzen, sich an die Kunststoffbahnen zu gewöhnen, weil sie in dieser Saison noch viele andere Partien auf diesem Untergrund austragen müssen. Ostbevern-Gütersloh tritt an mit Michael Hornig, Markus Czauderna, Marc Schelhove, Christoph Nowag, Nico Hornig und Christian Grabies, der den verhinderten Martin Börschmann ersetzt.

Die SpG III (Oberliga) erwartet am Sonntag um 11 Uhr im Eastside den KSC Lengerich. Nach dem ersten Heimsieg gegen BW Ottmarsbocholt will die Mannschaft gleich nachlegen und damit ihre Führungsposition ausbauen. Harald Jochmann, Klaus Auf der Landwehr, Bernhard Grave und Markus Meckmann gehen an den Start.