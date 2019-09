Eine Pflichtaufgabe müssen die Telgte-Wolbeck Baskets in der ersten Runde des WBV-Pokals bewältigen. Der Aufsteiger in die 2. Regionalliga gastiert am Sonntag (15 Uhr) beim Bezirksligisten Vorwärts Gronau. Drei Klassen trennen diese beiden Teams.

So richtig gefordert, wie die Spielgemeinschaft sich das sechs Tage vor dem Meisterschaftsstart gewünscht hätte, wird sie wohl nicht. „Im Prinzip ist das für uns noch Vorbereitung, aber wir nehmen das Spiel ernst und wollen auf jeden Fall eine Runde weiterkommen“, betont SG-Coach Marc Schwanemeier. Der nächste Gegner wird in der kommenden Woche ausgelost.

Über die Gronauer weiß Schwanemeier nichts. „Wir müssen die Sache konzen­triert angehen und wollen noch einige taktische Dinge üben“, sagt der Trainer. Voraussichtlich fahren neun Spieler mit an die niederländische Grenze. Nils Adel (Studium), Leon Schmidt und Neuzugang Beat Weichs­ler (beide private Gründe) fehlen. Der angeschlagene Jonah Dohmen wird eventuell geschont.