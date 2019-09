Bezirksliga -

2018 stieg die SG Telgte in die Fußball-Bezirksliga auf. Borussia Münster hätte sie in einem famosen A-Liga-Schlussspurt fast noch abgefangen. Aber selbst ein 7:0-Erfolg am letzten Spieltag im direkten Duell langte nicht mehr ganz. Am Samstag (7. September) um 17 Uhr sieht man sich nun wieder.