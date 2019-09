Fußball-Bezirksligist SG Telgte kassierte am Samstag bei Borussia Münster die vierte Niederlage im fünften Spiel. Das 2:4 (1:1) des Aufsteigers von 2018 beim Aufsteiger von 2019 gehört für Marius Schulz in die Kategorie „völlig unnötig“. Der Telgter Co-Trainer klagte: „Wir hätten mindestens ein Unentschieden holen müssen. Dafür haben wir aber viel zu viel verballert. Wir waren vor dem Tor zu unclever und zu unsicher.“ Zehn Torchancen standen auf seinem Notizzettel, „davon fünf hundertprozentige“, so Schulz. Die SG musste ohne Stürmer Josef Maffenbeier (privat verhindert) auskommen.

Nach starkem Beginn gingen die Gäste durch Fahri Malaj in Führung (13.). Den Ausgleich kassierten sie nach einer guten halben Stunde durch einen Elfmeter. „Es war Handspiel, aber der Spieler von Borussia stand drei Meter im Abseits“, sagte Schulz. Kurz vor der Pause standen Kevin Wolf und Malaj frei vorm Tor, beim Abspiel entschied der Schiedsrichter auf Abseits.

Kurz nach dem Seitenwechsel verwandelten die Borussen wieder einen Strafstoß, diesmal wegen Foulspiels. Die Entscheidung war für Schulz zumindest diskussionswürdig. Nachdem Philipp Hartmann und Malaj zwei dicke Chancen allein vorm Kasten ausgelassen hatten, erhöhte Münster mit einem Doppelschlag auf 4:1 (63. und 65.).

„Es war super, wie die Mannschaft danach Moral gezeigt hat und drangeblieben ist. Unser Hauptproblem war nur die Chancenverwertung“, sagte Schulz. Den Telgtern gelang nur noch das 2:4 (78.). Nils Möllers nutzte einen Handelfmeter.

SG: Wulfert – Wegener, Plagge, Schwienheer, Hartmann – Röös, Klemke (67. Jashari), Wolf, Schoof (78. Zellner), Möllers – Malaj. Tore: 0:1 Malaj (13.), 1:1 Hupe (33./HE), 2:1 Hupe (47./FE), 3:1 Flügel (63.), 4:1 John (65.), 4:2 Möllers (78./HE).