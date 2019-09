Die Lust auf die neue Saison und auf die neue Mannschaft mit neuem Trainer ist offenbar groß in Telgte. Die Dreifachhalle war am Samstagabend mehr als ordentlich gefüllt beim letzten Vorbereitungsmatch des TV Friesen . „Für ein Testspiel finde ich das super geil“, freute sich Coach Björn Hartwig über die Resonanz. Seine Landesliga-Truppe gewann gegen den Verbandsligisten Ahlener SG II mit 28:27.

„Ich wollte Konstanz und spielerische Disziplin sehen. Und ich wollte, dass sich die Jungs hundertprozentig auf das Spiel konzentrieren. All das haben sie super umgesetzt“, lobte Hartwig. „Wir haben nur zu viele Tore einfach übers Zentrum bekommen. Daran müssen wir noch arbeiten.“ Am kommenden Samstag (18.30 Uhr) starten die Friesen zu Hause gegen den TV Kattenvenne.

Bitter nur, dass sich Torhüter Robin Gerlach Anfang der zweiten Halbzeit am Oberschenkel verletzt hat. „Ob es eine Zerrung ist oder noch mehr, wissen wir erst am Montag“, sagte Hartwig am Sonntag.