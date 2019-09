Das war ein mächtiger Schlag ins Kontor: Gleich mit 1:5 (1:3) unterlag der BSV Ostbevern beim ungeschlagenen B-Liga-Spitzenreiter Warendorfer SU II.

„Das war desolat und viel zu wenig“, sparte Trainer Daniel Kimmina nicht mit deutlicher Kritik am Auftreten seiner Elf. „Wir wollten draufgehen und aggressiv sein. Dann haben wir zweimal gepennt. Bei einem 0:2-Rückstand nach vier Minuten ist es schwer zurückzukommen. Warendorf war in allen Belangen besser. Unser Zweikampfverhalten war miserabel. In der ersten Halbzeit haben wir nur Begleitschutz geliefert. In 90 Minuten haben wir keine Torchance herausgespielt.“

Der Anschlusstreffer von Carsten Esser (33.) entsprang einem langen Ball, den der Ostbeverner per Kopf verlängerte. Quasi postwendend stellte der Liga-Primus den alten Abstand beim 3:1 (36.) wieder her. „Nach dem 1:4 war die Begegnung dann gelaufen“, so Kimmina. Zumal Peter Kleine Büning kurz darauf nach dem zweiten Foulspiel Gelb-Rot sah.

Kimmina: „Am Dienstag lassen wir das Training ausfallen. Am Mittwoch im Heimspiel um 19.30 Uhr gegen GW Westkirchen muss die Mannschaft dann eine Reaktion zeigen. Wir müssen den Vorsprung der anderen nun nach und nach langsam abknabbern.“

BSV: Jürgens (61. Lander) – Büst, Droste (59. Kipp), Kleine Büning, Kowol – Badura, Lührmann, Cramer, N. Leinkenjost (73. Alali), Sanders (73. Langanke) – Esser. Tore: 1:0 Steiner (2.), 2:0 Gösling (5.), 2:1 Esser (33.), 3:1 Gösling (36.), 4:1 Grothues (52./Elfmeter), 5:1 Wenning (90.+1). Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für Kleine Büning (BSV/64.).