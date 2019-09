Nach drei Spieltagen haben die Damen der SG Telgte immer noch kein Gegentor kassiert – als einziges Team in der Landesliga . 2:0 lautet das ungewöhnliche Torverhältnis der Emsstädterinnen. Dazu befinden sich sieben Zähler auf der Habenseite und ein feiner zweiter Platz für das Aufgebot, das im Frühjahr fast abgestiegen wäre.

Am Sonntag gewannen die SG-Fußballerinnen gegen den SuS Scheidingen mit 1:0 (0:0). Der entscheidende Treffer fiel erst in der Nachspielzeit. „Ein Glücksmoment in der 96. Minute“, sagte Übungsleiter Sebastian Wende zum abschließenden Höhepunkt des Duells im Takko-Stadion, bei dem Linda Focke im zweiten Versuch den Ball über die Linie bugsierte. Der Unparteiische pfiff die Begegnung erst gar nicht wieder an.

In der ersten Hälfte hatten die Gäste mehr vom Spiel gehabt und waren teilweise dominant aufgetreten. „Wir wollten draufgehen, aber das ist uns nicht gelungen“, berichtete Wende von einem schwierigen Matchbeginn.

Alexandra Füchtenbusch (10./15.) und Sarah Fipke (20.) hätten dann für das Telgter Aufgebot treffen können. Auf der anderen Seite musste SG-Torfrau Catia Rodrigues Santos mehrfach ihr ganzes Können aufbieten, um einen Rückstand zu verhindern.

Im zweiten Abschnitt hielten die Gastgeberinnen das Heft des Handelns fest in der Hand, ohne zu vielen Gelegenheiten zu kommen. Bei einem Foulspiel an Füchtenbusch (70.) hätte Wende gerne einen Elfmeter gesehen, ehe Focke für den finalen Höhepunkt sorgte.

SG-Damen: Rodrigues Santos – Mors, Focke, Bader – Plagge (81. Curtis), S. Baysal (56. Melchert), Laukötter, Joswowitz (67. Kretzer), Rüter – Füchtenbusch, Fipke.

Tor: Focke (90.+6).