Zwei Doppelschläge vor und nach der Pause brachten die Elf von Andrea Balderi völlig aus dem Rhythmus und führten dazu, dass Ems Westbevern mit 1:9 (0:5) bei der zweiten Mannschaft von Westfalia Kinderhaus unter die Räder kam. Für die Grün-Weißen war es die dritte Saisonniederlage im dritten Meisterschaftsspiel. Dadurch bleibt Ems im Keller der A-Liga.

„Dass Kinderhaus II zum engsten Kreis der Titelanwärter gehört, wurde in diesen 90 Minuten deutlich. Sie sind top besetzt. Das ist nicht unser Maßstab. Wir müssen uns an anderen Teams der Liga orientieren. Dennoch tut die Höhe der Niederlage natürlich weh“ sagte Balderi anschließend.

„Über die Blackouts müssen wir aber noch reden. Insbesondere nach dem ersten Gegentreffer haben wir in den folgenden zehn Minuten Spalier gestanden und den Gastgeber gewähren lassen.“

Der Westbeverner Übungsleiter, der neben Adrian König und Michael Licher kurzfristig auch noch auf Offensivspieler Valentin Essing verzichten musste, sah bereits in der Anfangsphase ein Übergewicht der Westfalia, die zunächst an Ems-Torhüter Christian Budde scheiterte oder lediglich den Pfosten traf. Daniel Schlunz (15.) und Thilo Dierkes (19.) hatten die ersten Möglichkeiten für Ems, ehe Jakob Schlatt (24.) den Torreigen eröffnete. Dem schlossen sich vier weitere binnen zehn Minuten an, durch die die Begegnung schon zur Pause entschieden war und man für Ems ein Debakel befürchten musste.

Das trat dann auch ein, obwohl die Emser besser dagegen hielten. Daniel Schlunz gelang in der 81. Minute der Ehrentreffer, als er von Tim Leifker freigespielt ins kurze Eck abschloss. Thilo Dierkes hatte noch ein Chance, vergab sie aber.

Am Donnerstag um 19.30 Uhr gastiert die Balderi-Elf bei Aufsteiger FC Greffen.

Ems: Budde – Stegemann, O. Hollmann (80. Hohmann), K. Leifker (80. T. Leifker), Knappheide – N. Engberding (46. F. Engerbering), Dierkes, A. Hollmann (46. Kötter), D. Schlunz – Neufend, L. Wewelkamp.

Tore: 1:0 Schlatt (24.), 2:0 Knemeyer (27.), 3:0 Lautenbach (34.), 4:0 Knemeyer (35.), 5:0 Schlatt (37.), 6:0 Jaha (58.), 7:0 Knemeyer (59.), 8:0 Touray (72.), 9:0 Beckers (76.), 9:1 Schlunz (81.).