Große Erleichterung herrschte am Sonntag bei den Westfalenliga-Fußballerinnen des BSV Ostbevern , nachdem die ersten drei Zähler eingefahren waren. Allerdings mussten die Blau-Weißen um den 3:2 (1:2)-Heimerfolg gegen Aufsteiger SSV Rhade bis in die Nachspielzeit zittern.

Dabei hatte die richtungsweisende Begegnung sehr unangenehm für die Gastgeberinnen begonnen. Bereits in der fünften Minute brachte Demi Ehler die Gäste mit einer Volleyabnahme nach einem Eckball in Führung.

Westfalenliga: BSV Ostbevern - SSV Rhade 3:2 1/25 Foto: Kock

Julia Mende versenkte lediglich zwei Minuten später nach einer Unsicherheit in der Rhadener Deckung das Leder per Kopf in den SSV-Maschen. Der erneute Rückstand (27.) entsprang einem Fehler von BSV-Torhüterin Sophia Lenz, die Vanessa Emming den Ball schussgerecht zum 1:2 präsentierte. Von den anfangs flüssigen BSV-Kombinationen war nun nichts mehr zu sehen.

Nach dem Wechsel übernahm Ostbevern das Kommando. Frieda Kemper erzielte nach präziser Vorarbeit von Laura Rieping sehenswert den 2:2-Ausgleich (55.). Kurz zuvor hatte sich Rhade mit einem angedeuteten Einwurf in Richtung Gesicht einer BSV-Spielerin selbst mit Gelb-Rot geschwächt. Mende gelang der umjubelte Siegtreffer (72.). In einer weiteren Aktion hatte die Stürmerin sogar das 4:2 auf dem Fuß. Beim SSV-Schlussspurt entpuppte sich Nele Koenen als Fels in der Brandung. Eine Lenz-Parade rettete dem BSV den ersten Dreier der Saison.

„In der zweiten Halbzeit war es eine klasse Mannschaftsleistung. Die Mädels haben sich selber belohnt“, so BSV-Trainer Daniel Stratmann. „Ein verdienter Sieg.“

BSV-Frauen: Lenz – Dießelberg, Kuhlenkötter, Koenen, Mahnke – Eichholt, Rieping (76. Meimann), F. Kemper, Poßmeier (46. Lücke), Mende – Gerdes (70. Glenzki).

Tore: 0:1 Ehler (5.), 1:1 Mende (7.), Emming (27.), 2:2 F. Kemper (55.), 3:2 Mende (72.).