Im drittletzten Rennen des German Cycling Cup (GCC), der inoffiziellen Deutschen Meisterschaft für Jedermänner, hat sich das Radsport-Team „Leeze by tinteistbesser.de“ aus Münster wie gewünscht in eine sehr gute Ausgangsposition für die Gesamtwertung gebracht. Über 103 Kilometer in Hannover fuhr Patrick Altefrohne auf dem elften Platz, hatte zuvor aber alles für die Mannschaft gegeben. „Es ist schön, wenn ein Plan aufgeht. Es ist mehr oder weniger perfekt für uns gelaufen“, bilanzierte der Telgter hochzufrieden.

Die Truppe war am Sonntag spätestens ab dem ersten Berg bei Kilometer 35 voll auf Attacke programmiert und in den Führungsgruppen stark vertreten. Das Team fährt für Moritz Stähle , der – im Schlusssprint von Altefrohne angeschoben – den siebten Rang belegte. Weitere Mannschaftskollegen landeten auf den Plätzen zwei, fünf und zwölf.

Die Leeze-Combo gewann in Hannover die Teamwertung und festigte damit ihre Führung in der Gesamtwertung. In der Einzelrangliste, die noch nicht durch die Streichergebnisse bereinigt ist, liegen Stähle und Altefrohne auf den Plätzen eins und zwei. Das vorletzte GCC-Rennen vor dem Finale beim Münsterland Giro ist der Riderman in Bad Dürrheim vom 20. bis 22. September über drei Etappen.