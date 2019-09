Am 18. Oktober (Freitag) findet in der Dreifachhalle des Schulzentrums Telgte das Bundesliga-Spiel zwischen dem TTC indeland Jülich und dem 1. FC Saarbrücken TT statt. Im Team des deutschen Vizemeisters aus dem Saarland steht auch Patrick Franziska, der vor wenigen Tagen mit der deutschen Nationalmannschaft erneut den Europameistertitel gewonnen hat. Ab 19 Uhr wird es also Tischtennis der Extraklasse zu sehen geben. Die Veranstaltung findet im Rahmen des 100-jährigen Bestehens der SG Telgte statt. Der Vorverkauf für dieses Event beginnt am heutigen Donnerstag. Normale Eintrittskarten kosten acht Euro. Sie können bei Tourismus + Kultur Telgte oder bei BodyButler in Telgte erstanden werden. Die limitierten Courtside-Tickets sind derweil für zehn Euro beim Sportprofi Münsterland in Münster und im Internet unter www.ttbl.de erhältlich – allerdings aktuell lediglich in Verbindung mit VIP-Tickets inklusive Essen und Trinken, für die 31 Euro zu entrichten sind. Besucher unter 18 Jahren erhalten freien Eintritt. Um einen besseren Überblick über die Zuschauerzahl zu behalten, sind für die Jugendlichen und Kinder kostenlose U 18-Karten vorgesehen, mit denen jedoch kein Anspruch auf einen Sitzplatz besteht.