Ostbevern -

Die Fußballer des BSV Ostbevern haben einen weiteren Rückschlag so gerade noch verhindert. Sie drehten am Mittwochabend einen 0:1-Rückstand noch in einen 2:1 (0:0)-Heimerfolg gegen A-Liga-Absteiger GW Westkirchen. Ein Akteur traf dabei doppelt.