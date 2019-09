Ein Mann aus Leverkusen hat bei Mirco Borgmann angefragt, ob man beim Telgter Citylauf auch Preisgelder gewinnen kann. „Ich habe ihm gemailt, dass es Pokale und Urkunden gibt – und dann habe ich keine Antwort mehr bekommen“, erzählt der Abteilungsleiter des TV Friesen schmunzelnd. Nein, Kohle wird auch bei der 14. Auflage am morgigen Samstag nicht ausgeschüttet. Das würde dem Charakter dieses Volkslaufs mit Start und Ziel am Schulzentrum deutlich widersprechen.

Was nicht heißt, dass nicht auch ambitionierte Athleten an den Start gehen. Bei der Volksbank-Lauf-Cup-Serie über zehn Kilometer können auf der dritten von vier Stationen (die letzte ist am 7. Dezember der Nikolauf in Everswinkel) bei den Männern und Frauen schon Vorentscheidungen über den Gesamtsieg fallen. Der Großteil aber läuft nicht mit übermäßig großen Ambitionen.

Insgesamt 482 Sportler starteten vor zwölf Monaten. Bislang sind schon 420 Voranmeldungen eingegangen. „Im vergangenen Jahr waren es 391“, sagt Borgmann. „Wir hoffen diesmal auf 600 Teilnehmer.“ Die Wettervorhersagen sind zumindest blendend. „Besser können wir es nicht haben“, freut sich der Sprecher des Organisationsteams. Rund 75 Helfer sind im Einsatz, die meisten davon als Streckenposten rund um den neuen Streckenwart Martin Langner. Die bekommen noch ein Extra-Briefing.

Ab 14 Uhr gehen zuerst die Kleinsten auf die Strecke. Dann werden der Schülerlauf über 2,5 Kilometer, der Fünf-Kilometer-Lauf (15.15 Uhr), der Hauptlauf über zehn Kilometer (16.45 Uhr) sowie die Walking-Distanz über 7,5 Kilometer angeboten. Online-Anmeldungen sind nicht mehr möglich. Nachmeldungen werden am morgigen Samstag gegen eine geringe Gebühr noch bis 30 Minuten vor dem Start des jeweiligen Laufes angenommen.