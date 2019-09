Gemeinsam in die Spur kommen, das ist Ems Westbevern mit dem 1:0-Erfolg am Donnerstagabend beim FC Greffen gelungen. Ein erster Schritt, der nach zuvor drei Niederlagen für spürbare Erleichterung bei Trainer Andrea Balderi und seinen Spielern gesorgt hat. Leidenschaft und Willensstärke müssen die Westbeverner auch gegen Hoetmar zeigen. „Wir müssen uns auch in diesen 90 Minuten alles erarbeiten“, fordert Balderi. Sein Team hat schon 16 Tore kassiert und Hoetmar bereits 13. Die Westbeverner gehen mit einem breiten Kader in das Heimspiel. Sie können, so der Stand am Freitag, mit der Elf beginnen, die zuletzt in Greffen die Kurswende eingeleitet hat.