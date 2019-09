Eine ansprechende Leistung gegen Wilmsberg, eine überzeugende gegen Burgsteinfurt, eine gute Halbzeit in Wolbeck und ein ordentlicher Auftritt bei Borussia Münster: In diesen vier Spielen hat die SG Telgte ihre Tauglichkeit für die Fußball-Bezirksliga unter Beweis gestellt, allerdings nicht gepunktet. Der 2:0-Heimsieg gegen den SC Hörstel bleibt der bislang einzige Ertrag. Das ist nicht viel nach fünf Spieltagen.

„Wir brauchen jetzt wieder die Punkte“, weiß SG-Trainer Mario Zohlen vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen die SpVg Emsdetten 05. „Ein Sieg, den wir unbedingt benötigen, ist auch nicht unmöglich“, meint Zohlen. Das Problem: So richtig gut einschätzen kann er den Gegner nicht. „Auch Emsdetten hatte einen Umbruch. Viele Spieler mit höherklassiger Erfahrung sind gegangen, junge Leute dazugekommen“, so der SG-Coach. Die Emsdettener haben bislang sieben Punkte gesammelt. Ihre beiden Siege feierten sie gegen BW Aasee und den TuS Recke.

Zohlen hat bei der Aufstellung wieder größere Auswahl. „Wir haben einen prall gefüllten Kader“, freut er sich. Nur die Langzeitverletzten Marc Droste und Niclas Tewes müssen noch zuschauen. Gegenüber der 2:4-Niederlage zuletzt bei Borussia Münster kehren Josef Maffenbeier, Felix Gronover und Lukas Kleinherne wieder zurück.