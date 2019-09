Die dritte Mannschaft des SC Münster 08 ist ein gern gesehener Gast im Beverstadion. In der vergangenen Saison gewannen die Fußballer des BSV Ostbevern mit 7:1. Am gestrigen Sonntag triumphierte der B-Kreisligist mit 7:0 (4:0). „Das war ein Spiel auf ein Tor. Wir hätten auch zweistellig gewinnen können“, sagte BSV-Trainer Daniel Kimmina nach der einseitigen Angelegenheit. Die Blau-Weißen feierten den zweiten Sieg innerhalb von fünf Tagen und den dritten in dieser Saison.

BSV-Torhüter Tobias Jürgens durfte einen herrlichen Spätsommer-Nachmittag genießen. Viel zu tun hatte er nicht. Eine Torchance erarbeiteten sich die Münsteraner. Das war in der 55. Minute beim Stand von 4:0 für die Gastgeber. „Ansonsten haben wir nichts zugelassen“, freute sich Kimmina über die Defensivleistung.

Auch in der Offensive gab es nicht viel zu meckern. Mit einem Kopfball nach einer Ecke eröffnete Carsten Esser den Torreigen (9.). Dann stand dreimal Michael Sanders im Rampenlicht. Erst verwandelte er einen Elfmeter nach Foul an Esser (12.), dann bugsierte er den Ball zum 3:0 über die Linie (39.), ehe er einen Freistoß unter die Latte und dann hinter die Torlinie platzierte (41.).

Es dauerte bis zur 67. Minute, ehe Niclas Leinkenjost nach Vorarbeit von Esser auf 5:0 erhöhte. Am Ende trafen noch Steffen Langanke (84.) und Falk Droste (87.).

BSV: Jürgens – Lührmann (46. Knoblich), Droste, Kipp, Büst (46. Kowol) – D. Horstmann (68. Dawud), Badura, Cramer, Leinkenjost, Sanders (57. Langanke) – Esser. Tore: 1:0 Esser (9.), 2:0, 3:0, 4:0 Sanders (FE, 12./39./41.), 5:0 Leinkenjost (67.), 6:0 Langanke (84.), 7:0 Droste (87.).