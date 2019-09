Jeweils einen Platz im Mittelfeld belegten Laura Stuhldreier und Vivien Borgmann vom RV Ostbevern bei den Deutschen Jugendmeisterschaften. In Zeiskam in Rheinland-Pfalz landete Stuhldreier in der Dressur der Junioren mit Diabolo Nymphenburg auf dem 23. Rang. Borgmann erreichte in der Pony-Dressur mit Kachunga Platz 25. Obwohl beide Reiterinnen das Finale der besten zwölf Paare verpassten und nicht hundertprozentig zufrieden waren, dürfte sie die Tatsache trösten, locker unter den besten 40 Reitern der Republik in ihrer Konkurrenz mitmischen zu können.

Nach drei Teilnahmen an den nationalen Titelkämpfen bei den Ponys ist Laura Stuhldreier in diesem Jahr auf Großpferde umgesattelt. Auf Diabolo Nymphenburg gewann sie mit dem deutschen Team einen Nationenpreis und wurde Westfälische Meisterin. „Er hat eine Wahnsinns-Saison gezeigt, aber leider hat er sich die Fehler für die Deutsche Meisterschaft aufgespart“, sagt Thomas Stuhldreier, der Vater von Laura, über den Elfjährigen. Nach einem Patzer gab es in der Einlaufprüfung 67,658 Prozentpunkte. „Das war einfach unglücklich“, so Thomas Stuhldreier. Die zweite Wertungsprüfung (65,789) ritt seine Tochter dann eher als Korrektur.

Zum zweiten Mal startete RVO-Vereinskollegin Vivien Borgmann bei Deutschen Meisterschaften. Im Vorjahr war sie in der Altersklasse Children mit Mytender im Springen vertreten, jetzt hatte sie sich mit Kachunga in der Pony-Dressur qualifiziert. „Beim Einreiten hat sich das Pony erschrocken und war etwas spannig“, erklärt Bianca Borgmann, die Mutter von Vivien. Nach einem Patzer am ersten Tag (65,214 Prozentpunkte) verteilten die Richter in der zweiten Wertungsprüfung 68,130 Prozentpunkte. „Von der Bewertung waren wir ein bisschen enttäuscht. Es war eine richtig gute Runde“, sagt Bianca Borgmann.