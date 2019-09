Telgte/Ostbevern -

Gegen seine früheren Mannschaften BSV Ostbevern und SG Telgte II hat Trainer Axel Theres mit der Warendorfer SU II in dieser Saison bereits gewonnen. Sein Team steht mit makelloser Bilanz an der Tabellenspitze. Das heißt aber noch gar nichts, beteuert Theres im Interview.