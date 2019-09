Bereits bei den ersten Ballwechseln am Mittag war die Tennisanlage an der Einener Straße gut gefüllt. „Bei bestem Tenniswetter haben viele Zuschauer tolle Endspiele miterlebt“, freute sich Olaf Hartmann , der Vorsitzende der SG Grün-Weiß Telgte. In insgesamt 14 Wettbewerben spielten die Mitglieder die gesamte Sommersaison über ihre Clubmeister aus. Die Titelträger wurden am Samstag in den Finals ermittelt.

Bei den Damen gewannen Conny Meyer das Einzel A, Heike Samel das Einzel B, Sandra Gessmann/Franziska Krimpmann das Doppel A und Ingrid Berkemeier/Christel Börger das Doppel B. Bei den Herren siegten Rüdiger Kexel im Einzel A+, Björn Busch im Einzel A, Heinz Holtmann im Einzel B, Patrik Thelen/Sebastian Dräger im Doppel A+, Hans-Georg Hollenhorst /Walter Lüken im Doppel A und Tim Hahn/Martin Rother im Doppel B. Das Mixed A entschieden Jutta Podeswa/Hans-Georg Hollenhorst für sich und das Mixed B Petra Hasken/Martin Rother. In der Eltern-Kind-Konkurrenz jubelten Niklas und Frank Samel.

Erstmals wurde am Endspieltag der Senioren auch das Finale der Junioren U 18 ausgetragen. „Es hat sich gelohnt“, kommentierte Olaf Hartmann das Duell zwischen Nils Müller und Hanno Hartmann, der sich in einem spannenden Match auf hohem Niveau mit 6:3, 2:6, 6:4 durchsetzte.

„Im Anschluss an die Siegerehrung wurde beim Clubfest noch über den einen oder anderen spektakulären Ballwechsel gefachsimpelt“, berichtete Olaf Hartmann.