Und schon wieder neigt sich eine Reitsaison dem Ende entgegen. Spätestens wenn die heimische Kreismeisterschaft ansteht, biegt das Turnierjahr auf die Zielgerade ein. Vom morgigen Freitag bis Sonntag (20. bis 22. September) ist wieder der Reitverein Vornholz Gastgeber der Titelkämpfe. Gesucht werden die Besten in Dressur und Springen. Im Viereck und Springparcours werden auch die Schärpen der jeweils besten Reiter in der Altersklasse U 25 vergeben. Außerdem wird die beste Mannschaft gesucht, und die U 16-Reiter ermitteln ihre Besten auf Kreisebene.

Die Favoriten für all diese Disziplinen und Klassen zu benennen, fällt schwer. Zu viele Reiter haben sich in diesem Jahr bei den Turnieren von ihrer besten Seite gezeigt. Was wiederum sehr abwechslungsreich war.

Ausgetragen werden die Prüfungen der Kreismeisterschaft in Dressur und Springen auf M-Niveau. Das U 25-Championat wird in Prüfungen der Klasse L durchgeführt, der Nachwuchs und die Mannschaften messen sich in Spring- und Dressurwettbewerben.

Los geht’s am Freitag ab 10.30 Uhr mit den ersten Prüfungen, schon am Samstagnachmittag stehen die Sieger und Platzierten des U 16-Cups fest. Das Verweilen auf der Anlage nach dieser Siegerehrung lohnt sich. Ab 16.15 Uhr steht eine Dressur-Kür für Mannschaften auf dem Programm, die aber nicht wichtig für den Teamwettbewerb ist.

Am Sonntag geht es schon früh (ab 8 Uhr) los mit den weiteren Prüfungen. Die große Siegerehrung ist für etwa 17 Uhr vorgesehen.