„Los, schneller!“ – Erster Volkslauf seit zwei Jahrzehnten

Kurz vor dem Start kommt die Aufregung. Auch ohne den Blick auf die Fitnessuhr weiß ich, der Puls steigt. Das ist kein Wunder. Der Citylauf in Telgte ist seit zwei Jahrzehnten das erste Laufsportereignis, an dem ich teilnehme.

Dass ich an diesem wunderschönen Samstagnachmittag auf dem Sportplatz des Schulzentrums stehe, daran sind meine Tochter Ida und mein alter Messdiener-Freund Sascha Köcher „schuld“. Sie haben dafür gesorgt, dass ich „Couch-Potato“ trotz des einen oder anderen Wehwehchens, das sich ab 50 einstellt, seit einigen Monaten wieder regelmäßig die Laufschuhe schnüre.

„ Ich wollte mir vor meinem motivierten Töchterchen keine Blöße geben. Ich wollte mir vor meinem motivierten Töchterchen keine Blöße geben. “ Andreas Große Hüttmann

Mein Töchterchen kam Anfang April auf die Idee. In der Zeitung stand eine größere Ankündigung für die Laufkurse des TV Friesen . Da sie derzeit für ein Jahr als Austauschschülerin in den USA ist und weiß, welchen Stellenwert dort der Sport in der High School hat, wollte sie ihre Kondition verbessern. „Hast Du nicht Lust, mit mir mitzumachen?“, fragte sie. Ich überlegte nicht lange, Ausreden hatte ich schließlich in den vergangenen Jahren genug gefunden, und sagte spontan Ja. Und, ehrlich gesagt, ich wollte mir vor meinem motivierten Töchterchen auch keine Blöße geben . . .

Alter Hase

Einige Tage später standen wir beide erstmals mit zahlreichen Anfängern und Wiedereinsteigern auf dem Parkplatz des Waldschwimmbades. Da ich in den 80er und 90er Jahren zusammen mit einigen alten Freunden aus der Leichtathletikabteilung des TV Friesen regelmäßig und lange Strecken gelaufen bin und seitdem sporadisch immer mal wieder alleine eine Runde gedreht habe, schloss ich mich der Wiedereinsteiger-Gruppe an. Eine gute Entscheidung, wie ich wenig später feststellen sollte, sowohl vom Tempo und den Streckenlängen als auch vom Leiter der Gruppe her. Bernd Sieme ist ein alter Hase in den Reihen des Lauftreffs. Sein konstantes Tempo, seine ruhige und motivierende Art sowie vor allem der durchdachte Trainingsplan der Abteilung weckten in mir wieder die Leidenschaft und stärkten schnell die Ausdauer. Meistens schaffte ich es in den Sommermonaten zu den Trainingseinheiten. Und wenn dienstlich oder privat etwas dazwischenkam, schnürte ich alleine die Schuhe und absolvierte mein Pensum. Es lief einfach gut.

Er läuft und läuft und läuft

Die Euphorie stieg, und in einer solchen Hochphase schrieb mich Sascha Köcher an. Seit Jahren gilt für ihn der alte VW-Käfer-Satz: Er läuft und läuft und läuft. Er hatte bereits vor Monaten die Idee aufgeworfen, einmal gemeinsam in Telgte an den Start zu gehen. Damals hatte ich noch abgewunken, jetzt sagte ich zu. Ab diesem Zeitpunkt hatte ich ein klares Ziel und gleich zwei Antreiber: meine Tochter und meinen alten Freund.

Alles das geht mir in diesen Minuten vor dem Start des Citylaufs noch einmal durch den Kopf, während Sascha neben mir steht. Für den Marathon- und Ultramarathon-Läufer ist das Ganze nur eine kleine Aufwärmeinheit. „Ich sorge dafür, dass Du die Strecke schaffst“, hat er vor gut zwei Stunden, als er mich an der Haustür abholte, gesagt.

„ In der Heimatstadt will man sich nicht blamieren. In der Heimatstadt will man sich nicht blamieren. “ Andreas Große Hüttmann

Denn Bedenken habe ich. Erstens ist es ein Lauf in der Heimatstadt, da will man sich nicht blamieren. Zweitens habe ich erst zwei Mal im Training wieder zehn Kilometer gelaufen. Und drittens macht mir seit einigen Tagen wieder eine ältere Verletzung am Fuß zu schaffen.

„Das wird schon“, sagt Sascha. Es ist fast so, als hätte er meine Gedanken gelesen. Wenige Sekunden später gibt Bürgermeister Wolfgang Pieper zusammen mit Lauftreffleiter Mirco Borgmann das Startsignal. Nun gibt es kein Zurück mehr. Die ersten 600 Meter sind nichts für mich. Stadionrunden habe ich früher immer schon gehasst, doch direkt danach geht es über die August-Winkhaus-Straße in Richtung Hagen. Während ich langsam mein Tempo finde – Sascha ist mit seiner Pulsuhr stets an meiner Seite und überwacht die Zeiten – kann ich das erste Mal den Lauf ein wenig genießen, als wir durch die Altstadtstraßen joggen. Keine Frage: Es macht einfach mehr Spaß, wenn Passanten am Straßenrand stehen und einen anfeuern.

Treue Begleitung

Als wir in der Nähe der Clemens-Kirche sind, schaue ich das erste Mal auf meine Fitnessuhr. Ein wenig erschrocken stelle ich fest, dass Sascha ein deutlich höheres Tempo anschlägt, als ich es von meinen eigenen Trainingseinheiten gewohnt bin. Doch mir geht es gut. Luft habe ich genug, und meine Fußverletzung ist kaum zu spüren. Also ziehe ich mit.

Die nächsten Kilometer habe ich zudem noch eine treue Begleitung – Steffi. Die Läuferin des TuS Hiltrup, das entnehme ich jedenfalls ihrem T-Shirt-Aufdruck, ist auf Asphalt ein wenig schneller als ich, an kleinen Steigungen oder auf einem anderen Belag ziehe ich schnaufend vorbei. Ich merke, das lenkt ab. Ich will es wissen und zumindest Steffi schlagen. Also hefte ich mich weiter an die orangefarbenen Fersen von Saschas Laufschuhe.

Zuschauer motivieren

In Höhe des Emshofes, etwas mehr als die Hälfte der Strecke ist geschafft, merke ich, dass mein Freund langsam aber stetig Gas gibt. „Bleib dran.“ Diesen Satz höre ich in der nächsten halben Stunde mehrfach. Ich bleibe dran, auch wenn meine Fitnessuhr anzeigt, dass ich weiterhin zügig unterwegs bin. Es passt heute einfach.

Als wir zum zweiten Mal auf den Parallelweg zum Kreuzweg an der Ems einbiegen, weiß ich, dass ich es ins Ziel schaffen werde. Es sind zwar noch knapp drei Kilometer, aber zum einen geht es mir gut, zum anderen weiß ich von früheren Läufen, dass die Zuschauer am Rand auf den letzten Metern mächtig motivierend sein können.

Eigentlich will ich die Strecke durch die Altstadt genießen, aber ich merke plötzlich auch, dass ich meine letzten Kräfte mobilisieren muss, um halbwegs das von Sascha anvisierte Zeitenziel zu erreichen. Insofern konzentriere mich auf die letzten Kilometer.

„ Da wäre noch etwas gegangen. Da wäre noch etwas gegangen. “ Sascha Köcher

Ab der Dicken Linde treibt mich mein Schrittmacher noch einmal an. „Los, schneller, da geht noch etwas“, höre ich mehr als einmal. Ich laufe, ich schwitze, ich kämpfe. Doch der beharrliche Antreiber sorgt am Ende dafür, dass ich nach 1:01:18 Stunden ins Ziel komme. Deutlich schneller als im Training und zwar geschafft, aber keineswegs am Ende meiner Kräfte. „Da wäre noch etwas gegangen“, sagt Sascha lapidar. „Im nächsten Jahr“, sagte ich und hole mir am Getränkestand eine Erfrischung.

Verabredung für 2020

Mein Fazit: Ich bin hochzufrieden – mit meiner Leistung, mit der Idee meiner Tochter, mit meinem Schrittmacher und mit dem Lauftreff. Denn das Team der Abteilung hat nicht nur dafür gesorgt, dass ich wieder die passende Kondition habe, sondern mir und vielen anderen Läufern mit der Veranstaltung einen schönen Laufnachmittag beschert.

Und auf der Rückfahrt verabreden Sascha und ich uns bereits wieder für das kommende Jahr. „Dann fällt die Stunde endgültig“, sagt der Pacemaker. „Mal schauen“, antworte ich. Aber das könnte wirklich das nächste Ziel sein – ich habe die Lust am Laufen jetzt wiedergefunden . . .