Mit einer Woche Verspätung steigen am Samstag um 17.30 Uhr auch die Bezirksliga-Handballer des TV Friesen II in die neue Saison ein. Da das Match gegen den TV Borghorst wegen eines Hochzeitstermins in der Gäste-Mannschaft in den Oktober verlegt worden ist, hat die Zeit ohne Meisterschaftsspiele für sie eine Woche länger gedauert. Beim TuS Recke geht‘s nun endlich los.

„Die Vorfreude ist riesig. Wir haben lange genug trainiert und unsere Testspiele größtenteils erfolgreich absolviert“, sagt Coach Sebastian Seitz. „Zwar waren einige länger im Urlaub, aber wir haben das Beste daraus gemacht. Die Trainingseinheit am Dienstag stimmt mich positiv. Da waren deutliche Schritte nach vorne zu erkennen. Wir müssen uns nicht verstecken. Ich glaube, wir werden die Punkte, die zum Klassenerhalt nötig sind, schon einfahren.“

Das Mitwirken von Kai Schwerdtner ist nach überstandener Mittelhandverletzung offen. „Er hat am Donnerstag seine erste Einheit seit sieben Wochen absolviert. Zudem ist Jojo Große Schute erkältet.“ Marvin Scholz und Moritz Deitmer sind nicht dabei. „Wir haben nur vier Rückraumspieler dabei, aber mir ist nicht bange. Eventuell muss der Trainer auch noch mal die Schuhe schnüren.“ Über den ersten Spielpartner weiß der Übungsleiter kaum etwas: „Sie spielen ohne Harz.“

► Die Erstvertretung der Friesen muss derweil ohne Benedikt Müller auskommen, der sich zum Auftakt gegen Kattenvenne (30:29) eine Bänderverletzung zugezogen hat. Nils Flothkötter kehrt für den samstäglichen Auftritt beim ASV Hamm-Westfalen III in den Spieltagkader zurück. „Ich habe eine volle Bank“, freut sich Coach Björn Hartwig. „Beim Gegner spielen einige ehemalige Oberliga-Akteure, zudem viele junge Leute, die aus der A-Jugend kommen. Bei Drittvertretungen weiß man nie, mit welchem Aufgebot sie auflaufen.“ Zum Auftakt der neuen Saison war der ASV Hamm-Westfalen III, der im Sommer die Landesliga-Staffel gewechselt hat, mit 21:24 in Ladbergen unterlegen.