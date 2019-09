Yanik Leinkenjost kehrt mit Concordia Albachten zur SG Telgte zurück

Den 2. Juni 2018 wird Yanik Leinkenjost wohl nicht mehr vergessen. Vor 950 Zuschauern gewann er an jenem Samstag in Nienberge mit der SG das Entscheidungsspiel gegen den SV Bösensell mit 5:2. Als Torschütze zum 1:1 in der 38. Minute hatte Leinkenjost großen Anteil an der Wende im Kreismeisterschaftsfinale und am Aufstieg in die Bezirksliga . Es war sein bislang letztes Match für die Sport-Gemeinschaft. Am morgigen Sonntag (Anstoß um 15 Uhr) kehrt der 23-Jährige ins Takko-Stadion zurück – mit seinem neuen Club Concordia Albachten.

Weil Leinkenjost damals schon eine Polizei-Ausbildung in Düsseldorf absolvierte, musste er viel hin- und herfahren. „Ich wollte aber nicht mehr so viel pendeln“, begründet der Außenbahnspieler, warum er Telgte direkt nach dem Aufstieg verließ. Bei der DJK TuSA 06 Düsseldorf hat er danach „ein bisschen gekickt“, sagt der Blondschopf. Wegen Verletzungen und wegen der Arbeit sei er beim A-Kreisligisten „nicht richtig reingekommen“.

„ Ich wollte unbedingt noch Bezirksliga spielen. Ich wollte unbedingt noch Bezirksliga spielen. “ Yanik Leinkenjost

Aus persönlichen Gründen kehrte er im März dieses Jahres nach Münster zurück und schlug mal wieder bei der SG auf dem Trainingsplatz auf. Leinkenjost, der aus Ostbevern kommt und in der Jugend beim BSV und beim SC Münster 08 gespielt hatte, wollte gerne wieder zurückkommen. „Mit einem Zweitspielrecht in der Rückrunde hat es leider nicht geklappt. Ich hätte gerne geholfen, in der Bezirksliga zu bleiben.“ Das schafften die Telgter auch so, allerdings erst am letzten Spieltag. Zu diesem Zeitpunkt hatte Leinkenjost für die Saison 2019/20 aber schon beim SV Concordia Albachten zugesagt – wegen der Planungssicherheit. „Ich wollte unbedingt noch Bezirksliga spielen.“ Und das auch, weil er Ende Oktober wegen seines dualen Studiums bei der Polizei wieder nach Düsseldorf geht.

Nach Albachten hatte ihn sein Kumpel Daniel Golparvari gelotst. Der Zehner der Concordia stellte den Kontakt zu Trainer Jens Truckenbrod her, dem ehemaligen Drittliga-Spieler des SC Preußen Münster. „Es hat mir dort sofort gefallen. Als der Aufstieg in die Bezirksliga feststand, habe ich zugesagt“, erzählt Leinkenjost. „Ich hätte auch gerne wieder in Telgte gespielt, aber leider hat es bis zum Klassenerhalt zu lange gedauert.“ Der SV Concordia sei ein sehr familiärer Verein. „Ich wurde von allen super aufgenommen, es macht Spaß.“

Erst drei Punkte

Nicht so lustig ist die sportliche Situation. Albachten hat schon dreimal unentschieden gespielt, ist nach sechs Runden aber noch sieglos. Der SG geht’s mit vier Punkten nicht viel besser. Immer noch habe er Kontakt zu ehemaligen Mitspielern wie Konstantin Schoof und Lars Schwienheer und einen guten Draht zu SG-Trainer Mario Zohlen , so Leinkenjost. „Ich freue mich auf das Spiel, aber wir müssen in Telgte gewinnen. Das steht für mich klar im Vordergrund. Da müssen die Freundschaften für 90 Minuten mal ruhen.“

107 Minuten

Er hofft, dass er in der Startelf steht. Bislang lief es auch für ihn persönlich noch nicht rund bei der Concordia. „Erst hatte ich eine Leistenzerrung, dann war ich drei Wochen im Urlaub, dann hatte ich eine Entzündung im Knie“, zählt Leinkenjost auf. So kommt er in dieser Saison gerade mal auf 107 Minuten Einsatzzeit, dafür aber auch schon auf ein Tor. Das erzielte der Ex-Telgter zuletzt bei der 1:3-Niederlage gegen Borussia Münster. Er spielte auf der linken Offensivseite und traf zum zwischenzeitlichen 1:1 – genau wie im Juni 2018 für die SG gegen Bösensell.