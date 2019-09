Andrea Balderi gibt sich stets sachlich, spricht die sportlichen Dinge an, analysiert und macht den A-Liga-Fußballern des SV Ems damit Mut. Die Situation ist dennoch angespannt. Der Tabellenstand stellt weder Trainer Balderi noch die Spieler zufrieden. Drei Zähler aus fünf Begegnungen, der Schuh drückt in allen Mannschaftsteilen. Die jüngste 0:2-Niederlage gegen den SC Hoetmar war unnötig.

„Wir arbeiten an Verbesserungen und wollen davon einiges in Sassenberg umsetzen“, verspricht Balderi vor dem Auftritt am Sonntagnachmittag beim VfL. Die Gastgeber stehen mit neun Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. „Wichtig ist, dass wir uns als Team präsentieren, Einsatzbereitschaft und Willensstärke zeigen“, verlangt Balderi zunächst einmal die Grundtugenden. Er erinnert seine Mannschaft an das erste Spiel der vergangenen Saison, als Ems gegen den Favoriten mit 2:1 gewann. „Auch wenn sich das Personal auf beiden Seiten geändert hat und die sportliche Lage anders ist, kann solch ein Rückblick auch Kräfte freisetzen.“

Ungern spricht Balderi über die vielen Ausfälle wegen Verletzungen, aus beruflichen Gründen oder wegen des Studiums. Einfluss auf die spielerische Qualität hat die Personalsituation aber in jedem Fall. Mit Lars Wewelkamp (Gehirnerschütterung) und Oliver Hollmann (Kniepro­bleme) gesellen sich weitere Akteure zu den Langzeitverletzten. Der Einsatz von Nils Engberding, André Hollmann und Thilo Dierkes ist fraglich. Kevin Hohmann kommt für die Abwehr zurück.