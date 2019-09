So in etwa hatten sich die Handballer des TV Friesen den Start in die Saison 2019/20 vorgestellt. Nach zwei Spieltagen finden sie sich mit 4:0 Zählern in der Spitzengruppe der Landesliga wieder. Auf den spannenden 30:29-Heimerfolg gegen den TV Kattenvenne ließen sie am Samstag einen 28:24 (13:12)-Auswärtssieg beim ASV Hamm-Westfalen III folgen.

„Wir sind als Team aufgetreten und haben verdient die Punkte mitgenommen“, freute sich der neue Gäste-Coach Björn Hartwig . „Wir haben oft die richtigen Entscheidungen getroffen, sie aber nur bedingt gut ausgeführt.“ Ansonsten hätte der Telgter Erfolg durchaus noch höher ausfallen können.

„Wir sind gut ins Spiel gekommen. Die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen. Der Schlüssel zum Sieg war, dass wir guten Zugriff in der Abwehr bekommen haben. 40 Prozent unserer Tore haben wir durch Tempospiel erzielt“, analysierte der Friesen-Übungsleiter. „Ich hatte nie das Gefühl, dass Hamm den Bock noch umstoßen würde.“

Beim 17:14 (37.) hatten sich die Emsstädter erstmals einen Drei-Tore-Vorsprung erspielt. Über 20:17 (41.) und 23:22 (52.) brachten sie den zweiten doppelten Punktgewinn letztlich relativ sicher über die Ziellinie. Hartwig: „Hamm hat alles probiert, auch schon mal überhart gespielt, aber wir sind sachlich geblieben.“

Am nächsten Samstag gastiert Loxten II in Telgte.

TV Friesen: Tenholt, Gerlach – Dichtler (7/1), Kohl (6), Jung (3), Jashari (2), Flothkötter (2), Petzold (2), Langenberg (2), Krause (2), Kostovski (1), Erpenbeck (1), Kleinekemper.