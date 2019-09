SG Telgte-Wolbeck unterliegt in Soest – „Dumme Fehler werden bestraft“

Telgte -

In der Oberliga waren die Korbjäger der SG Telgte-Wolbeck das Siegen gewöhnt, in der 2. Regionalliga lernen sie jetzt auch das Verlieren. Waren sie am ersten Spieltag gegen Salzkotten noch chancenlos, hätten sie diesmal aus Soest durchaus etwas mitbringen können.