„Einen Punkt müssen wir heute holen, da führt kein Weg dran vorbei.“ – „Ne, wir müssen gewinnen. Albachten steht auch unten. Gegen wen sollen wir denn sonst Punkte holen?“ Die Herren, die sich unter dem Dach des alten Geräteschuppens im Takko-Stadion ein schattiges Sitzplätzchen gesichert hatten, wollten ein Erfolgserlebnis. Aber sie staunten nicht schlecht, dass beim Treffen zweier Bezirksliga-Kellerkinder in den Anfangsminuten der Gast die Musik machte. Zwei dicke Chancen ließen die Albachtener aus, ehe sie durch Yanik Leinkenjost nach 25 Minuten in Führung gingen. „Ausgerechnet Leinkenjost, der war früher bei uns und wollte eigentlich zurückkommen, habe ich in der Zeitung gelesen“, stöhnte man unterm Dach.

Kurz vor der Pause zeigte sich dann auch die SG vor dem gegnerischen Kasten, aber Kevin Wolf und Josef Maffenbeier scheiterten an Schlussmann Max Jonitz. „Früher hätte Jo den gemacht“, war man sich einig.

Hoffnung keimte unter den gut hundert Besuchern und unterm Dach auf, als Kapitän Martin Röös nach gut einer Stunde einen Foulelfmeter (verwirkt an Maffenbeier) sicher verwandelte. „Jetzt haben wir einen Punkt, jetzt nehmen wir auch alle drei mit“, war plötzlich wieder Optimismus zu vernehmen. Das muss Leinkenjost gehört haben, der in der 75. Minute erneut zur Stelle war und die Concordia 2:1 in Führung schoss. Das war zu viel des Schlechten für die Zaungäste, die direkt von einer „verdienten Niederlage“ sprachen. Doch dann kam der Auftritt von Schiedsrichter Jan Lakebrink, als sich in der Nachspielzeit Concordia-Keeper Jonitz und SG-Angreifer Arbnor Jashari im Strafraum wälzten. Der Referee entschied zur Überraschung aller auf Strafstoß, was Albachten in Rage und Maffenbeier in Stellung brachte. „Niemals ein Elfer“, winkten die Herren unterm Dach ab und gingen. „Und absolut kein Bezirksliga-Niveau.“ Aber ein Punkt.

SG Telgte : Wulfert - Hartmann, Gronover, Schwienheer (80. Jashari), Kleinherne - Wolf, Röös, Schoof, Möllers (46. Wegener) - Malaj (69. Klemke), Maffenbeier. – Tore: 0:1 Leinkenjost (25.), 1:1 Röös (61., Elfmeter), 1:2 Leinkenjost (75.), 2:2 Maffenbeier (90. + 2, Elfmeter).