„Meine Mannschaft hat nie aufgesteckt und alles versucht. Das rechne ich ihr hoch an. Auch die individuellen Fehler, die gleich zu Gegentoren führten, haben die Spieler im Bemühen um eine gute Leistung nicht beeinträchtigt. Dass am Ende eine 0:4 (0:2)-Niederlage stand, lag an einem spielerisch guten Gegner, der von Beginn an Druck gemacht hat und an unserer derzeit engen Personalsituation“, sagte Westbeverns Coach Andrea Balderi nach den 90 Minuten beim VfL Sassenberg. „Der Sieg für die Gastgeber geht auch in dieser Höhe in Ordnung.“

In der 27. Minute verlor Torhüter Christian Budde das runde Leder an VfL-Stürmer Stefan Wortmann, der sich für das Geschenk mit dem Führungstreffer für seine Farben bedankte. Tobias Brand war zum 0:2-Halbzeitstand zur Stelle (36.).

Steffen Kötter hatte per Kopfball (52.) die Möglichkeit zum Anschlusstreffer, den Sassenbergs Keeper Dennis Wiewel verhinderte. Budde machte seinen Patzer nach einer Stunde wieder wett, indem er einen Foulelfmeter glänzend abwehrte. Zwei Minuten später hielt er auch einen Schuss von Johannes Vogelsang.

Machtlos war er allerdings gegen die Treffer von Brand (76.) und Vogelsang (86.), die auf 0:4 erhöhten.

Ems: Budde – Stegemann, T. Leifker, Hohmann, F. Engberding – D. Schunz (46. Mentzen), K. Leifker, Kötter, Knappheide (65. Weiß) – Eßing, Neufend (77. Ungruhe).

Tore: 1:0 Wortmann (27.), 2:0 Brand (36.), 3:0 Brand (76.), 4:0 Vogelsang (86.).