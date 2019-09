RV Ostbevern gewinnt Teamwertung – Clemens Vosskötter holt Dressur-Titel

Till Möller vom RV Alverskirchen-Everswinkel und Clemens Vosskötter vom RV Ostbevern sind die neuen Kreismeister im Springen und in der Dressur. Bei den Titelkämpfen, die auch in diesem Jahr vom RV Vornholz ausgerichtet wurden, blieb es vor allem im Springparcours spannend bis zum Schluss. Dann stand Möller als Sieger fest. Er hatte Hubertus Große Lümern und Markus Scharmann vom RV Vornholz auf die nächsten Plätze verwiesen.

Zwei Mal zwei macht nicht immer vier. Die Mathematik setzte Möller am Wochenende außer Kraft. Mit jeweils zweiten Plätzen in den beiden Springprüfungen der Klasse M sicherte er sich den Kreistitel.

Am Samstag, beim ersten Springen, hatte Große Lümern vorgelegt. Mit Chevali war er in 52,56 Sekunden am schnellsten im Parcours. Möller folgte mit Viva Lavista in 53,39 Sekunden, nur einen Hauch dahinter (53,40) reihte sich Torben Kurzhals (RV Drensteinfurt) mit Zafiro ein. Auch Scharmann, Titelverteidiger Alexander Rottmann und René Sontag (RV Geisterholz) waren nicht weit weg. Das versprach ein packendes Finale am Sonntag. Zwei der Mitbewerber um den Titel büßten schon im Umlauf die Chancen ein. Für Kurzhals und Sontag lief es mit jeweils zwei Abwürfen nicht wie gewünscht. Dafür brachte aber Große Lümern seine beiden Pferde Chevali und Cataro in die Siegerrunde, ihm folgten Möller und Scharmann. Lars Berkemeier (RV Albersloh) und Justus Konrad (RV Gustav Rau Westbevern) machten das Finale komplett.

Und dort blieben nur zwei Paare ohne Abwürfe: Große Lümern legte mit Cataro in fehlerfreien 44,06 Sekunden die Messlatte hoch. Sehr hoch, wie sich zeigte. Die Konkurrenz musste viel riskieren. Berkemeier und Scharmann patzten, Konrad war mit einem Zeitfehler ohnehin schon vorbelastet. Mit diesem Wissen musste Möller nur noch ohne Fehler durch den Parcours kommen. So spielten die 56,09 Sekunden keine Rolle mehr. Er wurde in dieser Prüfung erneut Zweiter. Das reichte, um sich zum ersten Mal die Kreismeisterschaft zu sichern. So souverän er mit Viva Lavista auftrat, tat er es am Ende des Tages auch auf dem Podium: Die obligatorische Wasserdusche ließ er über sich ergehen, alle anderen suchten das Weite.

Im Dressurviereck ging es dagegen nicht so spektakulär zu. Clemens Vosskötter vom RV Ostbevern lieferte mit Diemersdal in beiden M-Dressuren und siegte jeweils deutlich vor Anna Friederike Noack (Alverskirchen-Everswinkel) mit Feiner August. Die ersten beiden Plätze in der Meisterschaft waren damit vergeben.

Dahinter tat sich aber noch etwas. Nach ihrem dritten Rang zum Auftakt lief es für Lara Louisa Braun (Ostbevern) und Buby le Beau am Sonntag nicht rund. Mit diesem siebten Rang büßte das Paar den Platz auf dem Podium ein. Diese Chance nutzten Brauns Vereinskollegin Luisa Röers mit Cloé und Greta-Marie Steiner (RV Ahlen) mit Balutelli. Beide beendeten die zweite M-Dressur mit jeweils 67,475 Prozent auf Rang drei. Weil es für diese zweite Prüfung mehr Punkte in der Meisterschaftswertung gab, lagen die beiden auch hier gleich auf.

Blieb noch die Mannschaftswertung, die auf A-Niveau ausgetragen wurde. Die meisten Punkte sammelte der RV Ostbevern (1245), dahinter wurde wie vor einem Jahr der RV Vornholz (1230) Zweiter vor dem RV Oelde (1145) und Titelverteidiger RV Milte-Sassenberg (1135).